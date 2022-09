Powalone drzewa, zerwane linie energetyczne. Tajfun Hinnamnor uderzył w Koreę Południową

Tajfun Hinnamnor pozostawił w Korei Południowej sporo zniszczeń. Żywioł powalał drzewa, niszczył budynki i infrastrukturę. Władze przekazały, że co najmniej jedna osoba zginęła, a dwie są zaginione.

Tajfun Hinnamnor, który we wtorek lokalnego czasu dotarł do południowych wybrzeży Korei Południowej, zaatakował silnym wiatrem i ulewami, pozbawiając prądu ponad 20 tysięcy domów. Według Koreańskiej Agencji Meteorologicznej, zszedł na ląd około godziny 7 w miejscowości Geoje. Tajfun oceniany jest jako najsilniejszy z tych, które nawiedziły kraj od wielu lat.

Niektórzy wciąż nie wrócili do domów

Według komunikatu rządu, dotychczas zanotowano prawdopodobną jedną ofiarę śmiertelną. 25-letni mężczyzna zaginął po wpadnięciu do wezbranego potoku w mieście Ulsan. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa poinformowało także, że poszkodowana jest co najmniej jedna osoba, a dwie zaginęły. Ewakuacjami objęto ponad 22 tysiące mieszkańców. Wciąż niemal trzy tysiące osób nie może wrócić do swoich domów.