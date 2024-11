Szósty tajfun w miesiąc. Ma uderzyć w stolicę

Dopiero co w Filipiny uderzył tajfun, a już zbliża się kolejny. Silny żywioł ma uderzyć w centralną część kraju, w tym w stolicę, w sobotę. Meteorolodzy ostrzegają przed ulewami i nagłymi powodziami. Władze ewakuują mieszkańców.

Według prognoz burza nazwana Man-yi dotrze do środkowej części kraju w sobotę. W pierwszej kolejności ma zejść na ląd w położonej na wyspie prowincji Catanduanes.

Groźne ulewy i porywy wiatru

Tajfun przybrał na sile w nocy z czwartku na piątek. Obecnie generuje wiatr dochodzący w porywach do 185 km/h. Służby meteorologiczne ostrzegły przed falami sztormowymi sięgającymi trzech metrów wysokości. Najbardziej intensywne opady deszczu, prowadzące do powodzi błyskawicznych, wystąpią prawdopodobnie we wschodnich prowincjach i centralnym regionie obejmującym stolicę, Manilę.