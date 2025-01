Suczka przyniosła pod drzwi kliniki umierającego szczeniaka     

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 13 stycznia.

- Suczka przyprowadziła do nas swojego szczeniaka i postawiła go pod drzwiami kliniki. Zauważyliśmy, że jego serce bije. Zabraliśmy go na intensywną terapię. Szczeniaka udało się uratować - powiedział Baturalp Oğhan, lekarz weterynarii, właściciel kliniki.