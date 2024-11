Sprawili, że ptaki nauczyły się nowych zachowań. Bez tego by się to nie udało

Naukowcom po raz pierwszy udało się eksperymentalnie udowodnić społeczne uczenie się u zwierząt niebędących ludźmi, wynikające ze zmiany środowiska. Najnowsze badania ekspertów z Instytutu Maxa Plancka wykazały, że sikorki bogatki po migracji błyskawicznie poznawały nowe zachowania od lokalnej, dopiero co poznanej społeczności.

- Społeczne uczenie się to droga na skróty, gdy musimy zmierzyć się z nieznanym [...]. Zwracanie uwagi na to, co robią inni, daje ci szansę, aby zobaczyć, czy nowe zachowanie jest korzystne, czy potencjalnie niebezpieczne - mówi dr Michael Chimento, który był członkiem zespołu Aplin.