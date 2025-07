Spotkali pięć niedźwiedzi w 10 minut. "Dla takich chwil warto żyć"

Zjechali z autostrady, by zobaczyć piękne, górskie widoki. Nie spodziewali się jednak, że w ciągu kilku minut spotkają aż pięć niedźwiedzi. Pan Przemysław i jego syn uwiecznili niezwykłe spotkanie z dziką naturą w Tatrach Słowackich, a nagranie wysłali na Kontakt24.

Niezwykłe spotkanie z dziką przyrodą przeżył pan Przemysław, Polak mieszkający na Słowacji, który wraz z dziećmi podróżował w czwartek wieczorem przez Tatry Słowackie. Zamiast wracać autostradą, wybrali malowniczą trasę przez Podbanske i Strbske Pleso - i to właśnie wtedy zobaczyli aż pięć niedźwiedzi w ciągu zaledwie 10 minut.

Pięć niedźwiedzi w 10 minut

Szczególne znaczenie to wydarzenie miało dla syna pana Przemysława, który uczy się w technikum leśnym w Preszowie. - Dla niego, jako miłośnika lasów i przyrody, to było niezapomniane przeżycie. W drodze powrotnej podsumował, że był to jego najpiękniejszy dzień w życiu. Dla takich chwil warto żyć. Szkoda, że rząd Słowacji zezwolił na odstrzał ponad 300 osobników - zaznaczył pan Przemysław.