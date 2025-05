Polacy zeszli ze szlaku i opadli z sił. Całonocna akcja słowackich ratowników

Akcja ratunkowa w słowackich Tatrach

Lokalizację turystów udało się ustalić dzięki sygnałowi z ich telefonu komórkowego. Po dotarciu do miejsca zdarzenia ratownicy udzielili turystom pierwszej pomocy, zapewnili im okrycie termiczne oraz gorące napoje. Polacy przy asekuracji ratowników zeszli do Starego Smokowca. Akcja zakończyła się we wczesnych godzinach porannych w sobotę. Mimo słonecznej i zachęcającej do górskich aktywności pogody, w wyższych partiach Tatr nadal panują warunki zimowe. Ratownicy apelują o rozwagę przy planowaniu górskich wycieczek.