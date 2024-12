Skoczył na niedźwiedzia, aby uratować żonę przed atakiem

Niedźwiedź polarny zaatakował małżeństwo z Kanady. Do zdarzenia doszło w mieście Fort Severn w prowincji Ontario. Mężczyzna wskoczył na zwierzę, aby ochronić żonę przed atakiem i sam został ranny. Jak podała miejscowa policja, odniósł poważne obrażenia.

Do ataku doszło na chwilę przed godziną 5 lokalnego czasu we wtorek. Małżeństwo wyszło z domu, aby znaleźć swoje psy. Gdy para stała na podjeździe, zaatakował ich niedźwiedź.

"Kobieta osunęła się na ziemię, a jej mąż skoczył na niedźwiedzia, aby zapobiec atakowi. Następnie zwierzę go zaatakowało, powodując poważne, ale niezagrażające życiu rany ręki i nóg" - napisała w komunikacie policja Nishnawbe Aski (NAPS). Walczącemu z niedźwiedziem mężczyźnie pomógł sąsiad. Przybiegł na miejsce zdarzenia z bronią palną i strzelił do zwierzęcia kilka razy. "Niedźwiedź uciekł do pobliskiego zalesionego obszaru, gdzie zmarł z powodu odniesionych obrażeń" - dodała.