"Skażenie na znaczną skalę" u wybrzeży popularnej wyspy. Zamknięto plaże

U wybrzeży hiszpańskiej wyspy Gran Canaria doszło do wycieku ropy naftowej. Władze zamknęły kilka plaż i ogłosiły stan zagrożenia dla środowiska. Plama ma dwa kilometry długości.

Służby ratunkowe na Gran Canarii zostały zaalarmowane w środę wieczorem o przypadkowym wycieku ropy naftowej. Miało do tego dojść podczas postoju statku na tankowanie w porcie La Luz w Las Palmas, stolicy wyspy. Wyciekły trzy tony oleju napędowego. Nazwa statku, z którego miała wydobyć się substancja, nie została ujawniona.

Plama oleju na dwa kilometry, zamknięte plaże

Plaże La Restinga, Palos, San Borondon i El Baranquillo zostały zamknięte dla turystów, gdyż plama zbliżyła się do wybrzeża - przekazały władze gminy Telde na portalu X.

- Niestety, to skażenie na znaczną skalę, dlatego zaangażowano tak wiele zasobów - przekazał agencji Reuters burmistrz Telde, Juan Antonio Pena. - Czegoś takiego można było uniknąć. (...) To szkodzi środowisku i nie możemy pozwolić, aby kiedykolwiek się to powtórzyło - dodał.