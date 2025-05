Trzęsienie ziemi na Krecie. Nagranie

Służby postawione w stan najwyższej gotowości

- Około 6.20 obudziły nas silne wstrząsy. Wszystko w domu zaczęło dzwonić, łóżko uderzało o ścianę. Alerty na nasze telefony przyszły już w trakcie trzęsienia, które trwało dość długo, bo około trzydziestu sekund - relacjonowała. - Na razie nie wychodziliśmy jeszcze z domu, ale z okien nie widać, aby w pobliżu dokonały się jakieś większe zniszczenia. Z tego co czytałam w Internecie również wynika, że na szczęście skończyło się na kilku niewielkich osuwiskach, natomiast na pewno było to dla wszystkich duże przeżycie. Odkąd tu mieszkamy to drugie trzęsienie, jakiego doświadczyliśmy, ale w porównaniu z dzisiejszym pierwsze było bardzo delikatne - opowiadała.

Greckie media podają, że w Heraklionie doszło do niewielkiego zawalenia się części budynku. Nie ma informacji o poważnych zniszczeniach ani o ofiarach. Udało się ich uniknąć, ponieważ trzęsienie wystąpiło na głębokości ponad 60 kilometrów. W ramach podjęcia środków bezpieczeństwa zamknięto wejścia do popularnych wśród turystów wąwozów Samaria i Imbros. Zaleca się też trzymanie się z dala od wybrzeża.

Niespokojny region

Grecja jest położona na kilku liniach uskoków, przez co okresowo dochodzi tam do trzęsień ziemi. Według laboratorium sejsmologicznego Uniwersytetu Ateńskiego, między 26 stycznia a 13 lutego u wybrzeży wysp archipelagu Cyklady odnotowano ponad 18,4 tysiące trzęsień ziemi, głównie o małej magnitudzie. Wcześniej w tym roku doszło do silnych wstrząsów na Santorini, co zmusiło władze do ewakuowania tysięcy osób i zamknięcia szkół na wyspie.