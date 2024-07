Seria trzęsień ziemi w Teksasie

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,0 nawiedziło Teksas. Do zdarzenia doszło w piątek rano czasu lokalnego. Aktywność zarejestrowano bardzo płytko pod ziemią, przez co była odczuwalna na dość dużym obszarze.

Jak podała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS), do zdarzenia doszło w piątkowy poranek (w Polsce było wtedy po godzinie 16). Epicentrum wstrząsów o magnitudzie 5,0 znajdowało się 13 kilometrów na północny wschód od miasta Hermleigh.

Kilkudniowa seria wstrząsów

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez lokalne media niewielkie wstrząsy mogły być odczuwalne w położonych stosunkowo daleko od epicentrum miastach Lubbock, Odessa, Midland, Abilene i San Angelo. Do wstrząsów doszło na niewielkiej głębokości - zaledwie 3,3 km - przez co prawdopodobnie były one łatwiej zauważalne.