Sara uderzyła w Honduras. Woda sięga mieszkańcom do pasa

Najtrudniejsze warunki występują obecnie na północnym brzegu Hondurasu. Ekstremalne opady deszczu doprowadziły do licznych podtopień i powodzi. Zalegająca na ulicach woda sięga mieszkańcom do pasa. Wielu z nich próbuje ratować swój dobytek. Ekstremalne warunki atmosferyczne dotknęły także nadmorskie kurorty oraz popularne wśród turystów ruiny starożytnych Majów.

Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC) przekazało, że do niedzieli na północy Hondurasu może spaść nawet od 380 do 630 litrów deszczu na metr kwadratowy. Spowoduje to zagrożenie wystąpienia zagrażających życiu powodzi oraz lawin błotnych.