Rzeka porwała most. Był na nim pociąg

Fale powodziowe zmyły most kolejowy... wraz ze stojącym na nim pociągiem. Do zdarzenia doszło w stanie Arkansas, który od kilku dni zmaga się z intensywnymi opadami deszczu. Jak podały lokalne media, chociaż wypadek wyglądał groźnie, nikt nie został ranny.

Od połowy tygodnia nad Stanami Zjednoczonymi przechodzą wiosenne burze , którym towarzyszą tornada i intensywne opady deszczu. Ulewy objęły swoim zasięgiem ogromny obszar od południowych regionów po obszar Wielkich Jezior. Gwałtowna pogoda przyczyniła się do śmierci co najmniej 16 osób.

Skład wpadł do wody

Do niebezpiecznej sytuacji doszło wczesnym rankiem w sobotę w stanie Arkansas. Przez Park Stanowy Mammoth Spring przebiega linia kolejowa z kilkoma mostami. Według lokalnego operatora sieci kolejowej BNSF Railways, pociąg został zatrzymany w nocy na moście by przeczekać burzę, jaka panowała na drodze do stacji docelowej. W samym Mammoth Spring sytuacja nie była jeszcze groźna.