Temperatura spadła do -56 stopni. Będzie jeszcze gorzej

Sroga zima zapanowała w całej Rosji. W Moskwie w ciągu jednego dnia nasypało 35 centymetrów śniegu, a na północnym wschodzie Syberii temperatura spadła do blisko -60 stopni Celsjusza. Służby meteorologiczne prognozują jeszcze większe mrozy.

Położona na północnym wschodzie Syberii Jakucja jest uznawana za rosyjski biegun zimna, a tamtejsze miejscowości mają sławę najzimniejszych na świecie. Mróz, którego właśnie doświadczają, o tej porze roku jest tam jednak rzadko spotykany.

W poniedziałek wieczorem we wsi Ojmiakon odnotowano -56 stopni Celsjusza, a ze względu na silny wiatr i wysoką wilgotność powietrza temperatura odczuwalna osiągała mniej niż -60 st. C. W stolicy regionu, Jakucku, położonym około pięciu tysięcy kilometrów na wschód od Moskwy, termometry pokazywały w poniedziałek od -44 do -47 st. C.

To kolejny grudzień z rzędu, kiedy Syberia doświadcza wyjątkowo silnego ataku mrozu. W pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku we wsi Tomtor w pobliżu Ojmiakonu temperatura spadła do -60 st. C, co było najniższą odnotowaną wartością w Jakucji i całej Rosji od 10 lat.

Śnieżyce w Moskwie

Moskwę w weekend nawiedziły natomiast śnieżyce. W niedzielę, w ciągu zaledwie jednego dnia, niektóre obszary Moskwy przykryła 35-centymetrowa warstwa śniegu.

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych na niektórych moskiewskich lotniskach opóźnione były loty.

Intensywne opady śniegu w Moskwie PAP/EPA/YURI KOCHETKOV

"Należy spodziewać się nasilenia mrozów"

Według rosyjskiej państwowej agencji meteorologicznej "od europejskiej części Rosji po Syberię w pierwszym tygodniu grudnia należy spodziewać się nasilenia mrozów".

Pod koniec tygodnia temperatura w stolicy kraju i okolicach ma spaść do około -20 st. C, a w zachodniej części Syberii termometry będą wskazywać około -40 st. C.

W lutym 1933 r. w Jakucji zanotowano - 67,7 st. C. To najniższa oficjalnie potwierdzona temperatura w Rosji.

