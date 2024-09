Dusimy się "szkodliwą mieszanką chemikaliów". Ziemia wpadła w błędne koło

Miliony przedwczesnych zgonów, wysokie koszty dla środowiska

"Szkodliwa mieszanka chemikaliów"

W Kanadzie i Chile było szczególnie źle

Według kanadyjskiej krajowej bazy danych o pożarach w ubiegłym roku ogień strawił lasy porastające siedmiokrotnie większą powierzchnię, niż zdarzało się to średnio w latach 1990-2013. Pożary w zachodniej Kanadzie trwały od początku maja do końca września. Doprowadziły one do pogorszenia jakości powietrza we wschodniej Kanadzie i północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych, szczególnie w Nowym Jorku. Dym dotarł przez północny Ocean Atlantycki aż do południowej Grenlandii i Europy Zachodniej. Spowodowało to skumulowaną emisję cząstek stałych i dwutlenku węgla, która znacznie przekroczyła średnią roczną z co najmniej ostatnich 20 lat.