Rakieta Ariane 6 odbyła swój pierwszy komercyjny lot

Ariane 6 została wystrzelona z Kourou w Gujanie Francuskiej i był to dla tej rakiety pierwszy lot komercyjny.

Start rakiety był już dwukrotnie odwoływany - najpierw 26 lutego, a potem 3 marca - co nie jest niczym niezwykłym w branży kosmicznej.

Ariane 6 to flagowy produkt ESA, a jej czwartkowy start to uwieńczenie ponad 10-letnich starań.

Raz udało się częściowo

9 lipca 2024 roku testowy lot Ariane 6 był częściowo udany. Nie była to misja komercyjna. Jednym z jej najważniejszych elementów była próba wielokrotnego uruchomienia w kosmosie silnika Vinci, który napędza górną część rakiety. Dzięki temu możliwe jest umieszczanie ładunków na kilku różnych orbitach. Podczas lotu Ariane 6 trzecie odpalenie silnika zostało przerwane, gdyż jeden z elementów zasilających wyłączył się z nieznanych przyczyn.

Po wycofaniu z użytku rakiety Ariane 5 w 2023 r. Europa praktycznie nie miała niezależnego dostępu do przestrzeni kosmicznej. Wojna Rosji przeciw Ukrainie uniemożliwiła jej wykorzystywanie rosyjskich rakiet Sojuz, a włoska Vega C do grudnia zeszłego roku nie wykonywała lotów.