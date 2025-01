"Sytuacja pozostaje dynamiczna". Ogień pojawił się w pobliżu prestiżowej dzielnicy

"Sytuacja pozostaje dynamiczna"

- Sytuacja pozostaje dynamiczna, a pożar jest trudny do opanowania, chociaż zyskujemy przewagę - powiedział szef straży pożarnej hrabstwa Los Angeles Anthony Marrone.

"Krytyczne" warunki

Strażacy dodali, że obszar, na którym wybuchł pożar, to suche trawiaste wzgórza, co sprawia, że ​​warunki są tam "krytyczne". CNN podała, że ewakuowano m.in. szkoły oraz część osadzonych z więzienia w Castaic.

- Mamy gotowy plan ewakuacji reszty więźniów z całego ośrodka, gdybyśmy musieli to zrobić - powiedział szeryf hrabstwa Los Angeles, Robert Luna.

Wiele placówek edukacyjnych, w tym College of the Canyons, zamknięto w związku z zagrożeniem pożarowym. Na miejscu podjęto intensywne działania, używając m.in. samolotów gaśniczych. Cały obszar parku narodowego w pobliżu Los Angeles (LANF) zamknięto do 24 stycznia.