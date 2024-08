Pożar szaleje na Maderze. Zamknięto szlaki turystyczne

Zamknięte szlaki turystyczne i drogi

Ponad 20 szlaków zamknęła policja na Maderze w związku z szalejącym od tygodnia pożarem, do którego próbują zbliżyć się turyści. Część z zamkniętych tras patrolują od wtorkowego popołudnia mundurowi. Mimo licznych zakazów przypadki zbliżania się się ludzi do ognia, między innymi w celu wykonania zdjęć, występowały bardzo często - podały lokalne media, w tym telewizja RTP Madeira.

Trwa ustalanie przyczyn

We wtorek maderska policja ogłosiła, że bada okoliczności pojawienia się ognia w centralnej części wyspy. Nie potwierdziła deklaracji premiera regionu Miguela Albuquerque, który uważa, że tragedia na wyspie to efekt podłożenia ognia. Szef maderskiego rządu we wtorek skrytykował władze Portugalii za niewystarczającą jego zdaniem pomoc dla ogarniętej żywiołem wyspy. Dotychczas Lizbona skierowała na Maderę dwa śmigłowce oraz 80 strażaków i ratowników. W walce z ogniem rannych zostało co najmniej dwóch strażaków.