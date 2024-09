Powodziowy niż na zdjęciach z nowego satelity. "Wyniki przekroczyły nasze oczekiwania"

Przed miesiącem Europejska Agencja Kosmiczna wysłała w przestrzeń kosmiczną satelitę pogodowego Arctic Weather Satellite. Dzięki 19-kanałowemu radiometrowi przeznaczony jest on do precyzyjnego mierzenia temperatury oraz wilgotności atmosfery.

Niż Boris na zdjęciach satelitarnych

Od momentu wystrzelenia urządzenie przechodzi przez serię skomplikowanych testów, jednak obsługujący go naukowcy zmienili odpowiednio plany procedury testowej, aby sprawdzić, jak dobrze satelita poradzi sobie z pomiarami niżu genueńskiego Boris. W połowie września przyniósł on intensywne opady deszczu do Europy Środkowej, w tym do Polski, co doprowadziło do powodzi.