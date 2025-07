Więcej zabitych. Nadciągają kolejne ulewy

Jak podał dziennik "USA Today", aż 160 zaginionych pochodzi Kerr. To w tym hrabstwie odnotowano najwięcej ofiar śmiertelnych żywiołu - zginęły co najmniej 103 osoby, w tym 36 dzieci. 27 dziewczynek straciło życie podczas chrześcijańskiego obozu dla dziewcząt Camp Mystic. Ratownicy nadal przeszukują zdewastowane tereny. Władze Teksasu, z gubernatorem Gregiem Abbottem na czele, zapowiedziały zaangażowanie w akcję aż do odnalezienia wszystkich zaginionych. Wśród poszukiwanych jest szef straży pożarnej z hrabstwa Burnet. Odnaleziono jego samochód, który wcześniej porwała woda, jednak był pusty.