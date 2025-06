Woda porywała całe rodziny. Nie żyje ponad 30 osób

Pakistan zmaga się w ostatnich dniach ze skutkami intensywnych opadów deszczu. Jak poinformowały w sobotę władze, w kraju co najmniej 32 osoby, z czego połowa to dzieci, zginęły w wyniku gwałtownych powodzi lub zawalenia się domów.

Pakistan. Woda porywała całe rodziny

W raporcie stwierdzono także, że 13 osób, w tym pięcioro dzieci, zginęło w Dolinie Swat, gdzie - według lokalnych mediów - nagła powódź porwała rodziny, które znajdowały się na brzegach rzeki. Władze ds. zarządzania katastrofami Pendżabu - najludniejszej prowincji kraju, liczącej prawie 130 milionów mieszkańców, we wschodniej części kraju, graniczącej z Indiami - odnotowały 13 ofiar śmiertelnych od środy. Osiem z tych ofiar - to dzieci, wszystkie zginęły, gdy zawaliły się ich domy. Krajowa służba meteorologiczna Pakistanu ostrzega, że ryzyko ulewnych deszczy, a co za tym idzie możliwych gwałtownych powodzi, pozostanie wysokie co najmniej do wtorku.