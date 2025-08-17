Ogień otoczył miejscowości. "Nikt nie przyszedł nam pomóc"

17 sierpnia 2025, 8:20
Źródło:
PAP, Reuters, SIC Noticias
Walka z ogniem w dystrykcie Guarda
Walka z ogniem w dystrykcie GuardaReuters
wideo 2/4
Walka z ogniem w dystrykcie GuardaReuters

Pożary trawią Portugalię. Silny wiatr ułatwia rozprzestrzenianie się ognia w pobliżu ludzkich siedzib - co najmniej kilka domów spłonęło, a wiele innych jest zagrożonych. Sytuacja jest tak trudna, że miejscami do walki z ogniem stanęli mieszkańcy zagrożonych wsi.

PogodaDługoterminowaWeekend

Jak przekazała obrona cywilna Portugalii, najtrudniejsza sytuacja panuje w dystryktach Viseu, Guarda i Vila Real, gdzie z dziesięcioma wielkimi pożarami lasów i łąk walczy ponad 4000 strażaków. Do tej pory w żywiole życie straciła jedna osoba. Z różnych części kraju docierają także informacje o zniszczeniach - ogień strawił domy w okolicy miast Oliveira do Hospital, Lousa i Penedono. W walce z płomieniami ciężko rannych zostało dziewięciu strażaków.

Żywioł okrążył ludzkie siedziby

Służby ratownicze Portugalii prowadzą od sobotniego wieczora próby ewakuacji kilkunastu wsi na północy kraju okrążonych przez szalejące pożary. Akcję utrudnia zablokowanie kilkunastu dróg z powodu zajęcia ich przez żywioł, a także porywisty wiatr, który często zmienia kierunek przesuwania się ognia. W związku z trudnościami w dotarciu do okrążonych przez ogień miejscowości, strażaków wspiera kilkuset żołnierzy.

Mieszkańcy walczą z ogniem w dystrykcie Guarda w PortugaliiPAP/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA

Władze obrony cywilnej podały, że walka z pożarami z powietrza była w sobotę bardzo trudna z powodu gęstego dymu, który ogranicza widoczność pilotom samolotów i śmigłowców gaśniczych. W niektórych miejscowościach za gaszenie ognia zabrała się ludność.

- To było bardzo przykre, nie ma na to słów. Nikt nie przyszedł nam pomóc, byliśmy tylko my i nasi przyjaciele, nic więcej - opowiadał w rozmowie z agencją Reuters mieszkaniec miejscowości Sapateria w dystrykcie Guarda.

Wiele pożarów w Portugalii to efekt celowych działań podpalaczy. W sobotę policja zatrzymała osoby podejrzewane o rozniecenie ognia w gminach Seia i Pinhel. 19-letni mężczyzna był wcześniej podejrzany o podobne przestępstwa, a 32-letnia kobieta podpaliła dom, aby zastraszyć sąsiadów.

Autorka/Autor:Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, Reuters, SIC Noticias

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PEDRO SARMENTO COSTA

PortugaliaPożary
Pozostałe wiadomości

Najbliższe dni przyniosą zróżnicowaną pogodę. Na początku tygodnia będzie pogodnie i ciepło. Aura zacznie się nieco psuć w środę, bo tego dnia prognozowane są opady deszczu. Mocniej popadać ma w czwartek - miejscami w ciągu 12 godzin może spaść ponad 20 litrów na metr kwadratowy.

Czeka nas pogodowy miszmasz

Czeka nas pogodowy miszmasz

16 sierpnia 2025, 12:35
Źródło:
tvnmeteo.pl

Starship od SpaceX jest gotów na kolejny, dziesiąty już lot testowy. Okno startowe ma otworzyć się w przyszłą niedzielę. Jak przekazała firma Elona Muska, w ciągu ostatnich tygodni wyeliminowano usterki, które poprzednio doprowadziły do eksplozji statku kosmicznego jeszcze przed startem.

Do dziesięciu razy sztuka. Starship ma znów polecieć

Do dziesięciu razy sztuka. Starship ma znów polecieć

17 sierpnia 2025, 9:44
Źródło:
AFP, space.com

Huragan Erin pędzi po Atlantyku, przynosząc ze sobą podmuchy wiatru rzędu 220 kilometrów na godzinę. Meteorolodzy ostrzegają, że intensywność zjawiska może gwałtownie się wahać. Jak wynika z prognoz, w kolejnych dniach żywioł ma prześlizgnąć się wzdłuż wybrzeży wysp na zachodnim Atlantyku.

Błyskawicznie nabrał siły, ma się gwałtownie zmieniać. Huragan Erin na Atlantyku

Błyskawicznie nabrał siły, ma się gwałtownie zmieniać. Huragan Erin na Atlantyku

17 sierpnia 2025, 7:17
Źródło:
PAP, Reuters, NHC, ABC News

Pogoda na dziś. Niedziela 17.08 zapowiada się ciepło, ale już bez upału. Miejscami mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu.

Pogoda na dziś - niedziela, 17.08. W końcu odpoczniemy od upału

Pogoda na dziś - niedziela, 17.08. W końcu odpoczniemy od upału

17 sierpnia 2025, 2:00
Źródło:
tvnmeteo.pl

Na szlaku na górę Rausu na wyspie Hokkaido w Japonii znaleziono ciało turysty, na którego wcześniej rzucił się niedźwiedź. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Władze tego regionu apelowały wcześniej o zachowanie szczególnej ostrożności z powodu pojawiania się tych zwierząt.

Niedźwiedź rzucił się na turystę. Mężczyzna nie przeżył

Niedźwiedź rzucił się na turystę. Mężczyzna nie przeżył

16 sierpnia 2025, 17:54
Źródło:
Australian Broadcasting Corporation, AFP, NHK, The Japan Times

We wschodniej Kanadzie szaleją pożary lasów. Tysiące mieszkańców musiało się ewakuować, a żywioł zniszczył już co najmniej 100 domów.

Powiedziała, że czas się pakować. "Uratowaliśmy wszystko, ale nie dom"

Powiedziała, że czas się pakować. "Uratowaliśmy wszystko, ale nie dom"

16 sierpnia 2025, 21:13
Źródło:
Reuters, CBC News

W sobotę w pobliżu wschodniego wybrzeża Australii zarejestrowano trzęsienie ziemi. W wyniku wstrząsu o magnitudzie 5,6 kilkanaście tysięcy osób na kilka godzin zostało pozbawionych dostępu do prądu.

Trzęsienie ziemi w Australii. Kilkanaście tysięcy domów bez prądu

Trzęsienie ziemi w Australii. Kilkanaście tysięcy domów bez prądu

16 sierpnia 2025, 15:54
Źródło:
Reuters, Australian Broadcasting Corporation

Dwa dni ulew, które nawiedziły północno-zachodni Pakistan, doprowadziły do powstania gwałtownych powodzi. Na skutek żywiołu zginęło ponad 300 osób. Nadal trwają poszukiwania zaginionych.

"To było jak koniec świata". Trwają poszukiwania zaginionych

"To było jak koniec świata". Trwają poszukiwania zaginionych

15 sierpnia 2025, 10:31
Aktualizacja: 16 sierpnia 2025, 13:35
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Associated Press, Reuters

W związku z wysoką temperaturą i bezdeszczową aurą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przez zagrożeniem pożarowym w lasach. Sprawdź, gdzie szczególnie uważać, by nie zaprószyć ognia.

Uwaga na zagrożenie pożarowe w lasach. Gdzie jest największe

Uwaga na zagrożenie pożarowe w lasach. Gdzie jest największe

16 sierpnia 2025, 13:15
Źródło:
IMGW CMM

Hiszpania wciąż zmaga się z pożarami. Trudna sytuacja panuje zwłaszcza na północy kraju, w Galicji, gdzie strażacy walczyli z ogniem całą noc. Akcję gaśniczą utrudnia pogoda.

Pożary nie ustają. "Ludzie są przestraszeni"

Pożary nie ustają. "Ludzie są przestraszeni"

16 sierpnia 2025, 11:13
Źródło:
Reuters, theobjective.com

Na wielu nadmorskich kąpieliskach wywieszono czerwone flagi, co oznacza, że nie można z nich korzystać. Powodem są m.in. trudne warunki pogodowe, w tym wysokie fale i silne prądy wsteczne.

Czerwone flagi na kąpieliskach. Tu nie można wchodzić do wody

Czerwone flagi na kąpieliskach. Tu nie można wchodzić do wody

16 sierpnia 2025, 14:32
Źródło:
PAP

W Bolesławcu odbywa się właśnie 31. Bolesławieckie Święto Ceramiki. To prawdziwa gratka dla tych, którzy chcą poznać aktualne trendy w ceramice. Impreza przyciąga rzesze turystów z Polski, ale także z innych krajów.

W Bolesławcu trwa wielkie święto ceramiki

W Bolesławcu trwa wielkie święto ceramiki

16 sierpnia 2025, 16:17
Źródło:
tvnmeteo.pl

Mieszkańcy Sztokholmu i okolic zostali w piątek wezwani do oszczędzania wody. To rzadki problem w tym mieście, przez co wiele osób przyjęło prośbę z lekkim niedowierzaniem. Niecodzienny apel jest związany z suszą i wysoką temperaturą jednego z jezior.

Apel do mieszkańców europejskiej stolicy o oszczędzanie wody

Apel do mieszkańców europejskiej stolicy o oszczędzanie wody

15 sierpnia 2025, 20:27
Źródło:
PAP

W słowackiej wsi Hybie niedaleko Liptowskiego Mikułasza niedźwiedź zaatakował mężczyznę na spacerze z psem. Do zdarzenia doszło zaledwie 100 metrów od zabudowań. Spacerowicz doznał obrażeń i trafił do szpitala.

Niedźwiedź zaatakował blisko domów, mężczyzna trafił do szpitala

Niedźwiedź zaatakował blisko domów, mężczyzna trafił do szpitala

15 sierpnia 2025, 17:13
Źródło:
PAP

Test rakiety chińskiej firmy LandSpace Technology zakończył się niepowodzeniem z powodu "anomalii". To kolejna próba wysłania w kosmos rakiety napędzanej metanem przez tego producenta.

Nieudany test chińskiej rakiety

Nieudany test chińskiej rakiety

15 sierpnia 2025, 18:08
Źródło:
Reuters

Amerykańskie służby uratowały mężczyznę, który przez dwa dni był uwięziony za wodospadem niedaleko rzeki Kern w Kalifornii. Podczas akcji poszukiwawczej wykorzystano drona.

Był uwięziony za wodospadem przez dwa dni

Był uwięziony za wodospadem przez dwa dni

15 sierpnia 2025, 16:34
Źródło:
CBS News, Los Angeles Times

W czwartek wieczorem niebo nad Polską rozświetlił bolid, czyli jasny meteor. Obiekt zarejestrowała stacja obserwacyjna sieci Skytinel. Zjawisko zostało uchwycone na nagraniu.

Kula ognia przecięła niebo. "Widok był niesamowity"

Kula ognia przecięła niebo. "Widok był niesamowity"

15 sierpnia 2025, 8:16
Źródło:
Skytinel, tvnmeteo.pl

Amerykańskie Centrum Prognoz Klimatycznych (CPC) przekazało, jakie zjawisko będzie wpływać na warunki pogodowe na półkuli północnej w najbliższych miesiącach. Według meteorologów, jesienią i wczesną zimą ma pojawić się La Nina.

La Nina, później ENSO. One mają rządzić pogodą

La Nina, później ENSO. One mają rządzić pogodą

15 sierpnia 2025, 7:23
Źródło:
Reuters, CPC

Wchodzimy właśnie w apogeum sierpniowej fali gorąca. Widać jednak jej kres. Po afrykańskim skwarze, który czeka nas w piątek, temperatura wracać ma do typowego przebiegu w formie sinusoidy. Widoczny jest jednak trend spadkowy - lekki, ale wyraźnie pokazujący już schyłek lata - na najbliższe cztery tygodnie.

Gorąco przypuści jeszcze dwa szturmy. Jaka będzie końcówka wakacji

Gorąco przypuści jeszcze dwa szturmy. Jaka będzie końcówka wakacji

14 sierpnia 2025, 16:57
Źródło:
TVN24+

Króliki z czarnymi, przypominającymi macki naroślami, wyrastającymi z głów i pysków, amerykańskie media nazwały "królikami zombie". Jak się jednak okazuje, przyczyną takiego wyglądu jest wirus.

Media piszą o "królikach zombie". Co powoduje taki ich wygląd?

Media piszą o "królikach zombie". Co powoduje taki ich wygląd?

14 sierpnia 2025, 16:40
Źródło:
CBS News, Forbes

W ostatnich dniach obszar metropolitalny Meksyku nawiedzały silne opady, które spowodowały zalanie setek domów w podmiejskich gminach. Ulewy zakłóciły także funkcjonowanie miejscowego lotniska.

Największe opady od ponad 70 lat

Największe opady od ponad 70 lat

14 sierpnia 2025, 18:18
Źródło:
Reuters, jornada.com.mx

Izrael mierzy się z największą falą upałów w tym roku. W dzień temperatura miejscami zbliża się do 50 stopni Celsjusza, niezwykle gorąco jest także nocą. Skwar zaczął już zbierać śmiertelne żniwo.

38 stopni Celsjusza już o 5 rano. Dwie ofiary śmiertelne

38 stopni Celsjusza już o 5 rano. Dwie ofiary śmiertelne

14 sierpnia 2025, 13:44
Źródło:
PAP, Times of Israel

Za nami najsłynniejsza "noc spadających gwiazd" na półkuli północnej. Perseidy, błyszczące dzieci komety 109P/Swift-Tuttle, przecinały niebo z największą częstotliwością w cyklu swojej aktywności. Jeśli nie udało nam się zaobserwować tego zjawiska, spokojnie - rój meteorów będzie aktywny jeszcze przez około dwa tygodnie. Spoglądając w niebo, wielu z nas może jednak się zastanawiać, czy aby dawniej Perseidy nie prezentowały się bardziej imponująco. Gwiazdozbiory chyba też kiedyś były jaśniejsze. A co się stało z Drogą Mleczną?

Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły

Ciemność, którą utraciliśmy. Jej brak niszczy nasze ciała i umysły

13 sierpnia 2025, 19:14
Źródło:
TVN24+

Tysiące strażaków walczą z falą pożarów na Starym Kontynencie. Ogień szaleje między innymi w Hiszpanii, Portugalii oraz na Bałkanach. Służby prowadzą akcje ewakuacyjne. Walkę z żywiołem utrudniają trudne warunki atmosferyczne.

Tysiące ewakuowanych, poważnie ranni. Pożary trawią Europę

Tysiące ewakuowanych, poważnie ranni. Pożary trawią Europę

14 sierpnia 2025, 7:40
Źródło:
PAP, European Commision

Po przejściu przez Tajwan tajfun Podul dotarł nad południowo-wschodnie wybrzeże Azji. Stracił na sile i stał się burzą tropikalną, ale wywołał wiele szkód w chińskiej prowincji Fujian oraz w Hongkongu.

Podul sieje spustoszenie. Potężne ulewy i setki rannych

Podul sieje spustoszenie. Potężne ulewy i setki rannych

14 sierpnia 2025, 12:22
Źródło:
PAP, Reuters

Jak bezpiecznie pić napoje izotoniczne podczas upałów? Według ekspertów powinniśmy zachować umiar w ich spożywaniu - ich nadmierne picie może okazać się szkodliwe. W dbaniu o odpowiednie nawodnienie pomóc mogą nam domowe sposoby.

Wielu z nas pije je podczas upałów. W nadmiarze mogą być szkodliwe

Wielu z nas pije je podczas upałów. W nadmiarze mogą być szkodliwe

13 sierpnia 2025, 18:09
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Na zachodzie Islandii trwają przygotowania do przyszłorocznego całkowitego zaćmienia Słońca. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów, którzy już rezerwują hotele. Kolejna szansa na tak efektowne zjawisko będzie tam dopiero za ponad 100 lat.

Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"

Odliczają dni do efektownego zjawiska. "Rezerwacje szybko się wyczerpią"

13 sierpnia 2025, 12:51
Źródło:
PAP, tvnmeteo.pl

Na wyspie Sao Vicente wchodzącej w skład Wysp Zielonego Przylądka trwa wielkie sprzątanie po powodzi, jaka nawiedziła ten region w poniedziałek. W wyniku kataklizmu zginęło tam co najmniej dziewięć osób. Rząd Republiki Zielonego Przylądka ogłosił żałobę narodową.

Rekordowe opady doprowadziły do powodzi. Ogłoszono żałobę narodową

Rekordowe opady doprowadziły do powodzi. Ogłoszono żałobę narodową

13 sierpnia 2025, 9:23
Źródło:
Reuters, PAP, Watchers.news

Astronomowie korzystający z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba znaleźli mocne dowody na istnienie olbrzymiej planety krążącej wokół Alfy Centauri A. Jeśli odkrycie zostanie potwierdzone, będzie to kamień milowy w bezpośrednich obserwacjach egzoplanet - uważają eksperci.

Ten gazowy olbrzym może odmienić badania egzoplanet

Ten gazowy olbrzym może odmienić badania egzoplanet

13 sierpnia 2025, 10:41
Źródło:
PAP, science.nasa.gov