Ponad 40 stopni. "Zdecydowanie będzie czuć lato"

Z prognozy Narodowej Służby Pogodowej (NWS) wynika, że w weekend w centrum Los Angeles temperatura może wzrosnąć do 32-34 stopni Celsjusza, zbliżając się do rekordowej wartości 35 st. C ustanowionej w 1934 roku. Front atmosferyczny, który przyniósł falę letniej pogody do północno-środkowej części Stanów Zjednoczonych, spowoduje również znaczący wzrost temperatury w całej Kalifornii, choć na krótszy okres. Do niedzieli temperatura maksymalna na tych obszarach będzie o 5-11 st. C wyższa od średniej.