Ponad 40 stopni. Ograniczenia dla turystów, rośnie zagrożenie pożarami

Według prognoz w sobotę temperatura osiągnie 40 stopni Celsjusza w środkowej Grecji, we wschodniej części Półwyspu Peloponez oraz na wyspie Eubea. Poprzedniego dnia przekroczyła tę granicę i to znacznie. W mieście Kalamata na południowo-zachodnim Peloponezie odnotowano niemal 42 st. C. W Atenach było 36 st. C.