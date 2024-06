W Szwajcarii osunęła się ziemia. Ofiary śmiertelne

Ofiary śmiertelne

"Dwa ciała zostały znalezione w rejonie Fontana; trzecia osoba jest obecnie poszukiwana" - napisano w policyjnym komunikacie. Aby ułatwić operacje ratunkowe, mieszkańcy zostali poproszeni o ograniczenie do minimum podróży i nieudawanie się do miejsc dotkniętych złą pogodą - zaapelowała policja w kantonie Ticino, najbardziej na południe położonej jednostce administracyjnej Szwajcarii. Działania służb ratunkowych utrudnione są przez ciężkie warunki pogodowe. Okoliczne drogi są zamknięte, jest też problem z dostawami energii elektrycznej. Według federalnego systemu ostrzegania Swissalert część kantonu jest również pozbawiona wody pitnej - podaje AFP. Przed tygodniem ulewne deszcze doprowadziły do ewakuacji kilkuset osób i dużych zniszczeń w południowej części Szwajcarii; ucierpiały przede wszystkim kantony Valais i Gryzonia. Co najmniej jedna osoba zginęła, a dwóch wciąż nie odnaleziono.