Płonęło jedno z najpopularniejszych miejsc w Edynburgu

Pożar wybuchł na terenie wzgórza Arthur's Seat położonego w centrum Edynburga. Nad miastem unosił się gęsty, duszący dym. Policja apeluje do mieszkańców i turystów o unikanie tego miejsca.

W niedzielę na Arthur's Seat, najwyższym wzgórzu położonym w centrum Edynburga, w Parku Holyrood, wybuchł pożar lasu. Ogień szybko się rozprzestrzeniał po popularnym wśród turystów i miejscowych miejscu. Nad miastem unosił się gęsty, duszący dym - wynika z relacji świadków.

Apel policji

Strażakom udało opanować się pożar. Do walki z żywiołem skierowano cztery zastępy straży pożarnej oraz specjalne jednostki, które będą w poniedziałek monitorować sytuację na tym terenie. Policja apeluje do mieszkańców i turystów o unikanie tego rejonu.

Unoszący się dym z pożaru na wzgórzach Holyrood Park Reuters

Służby będą monitorować sytuację

Świadkowie relacjonowali w mediach społecznościowych, że gwałtowne rozprzestrzenianie się ognia mogło być spowodowane suchą roślinnością, a także silnie wiejącym wiatrem. Według lokalnych mediów, służby pozostaną na miejscu do późnych godzin wieczornych, aby monitorować sytuację i zabezpieczyć teren przed ewentualnym ponownym pojawieniem się ognia. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych ani o skali zniszczeń.

Arthur's Seat, położony około 250 metrów nad poziomem morza, znajduje się niedaleko szkockiego parlamentu oraz końca słynnego ciągu ulic Royal Mile. To jedno z najpopularniejszych punktów widokowych w Edynburgu, które przyciąga tłumy, chcące podziwiać panoramę miasta. W sierpniu Edynburg tętni życiem kulturalnym. Stolica Szkocji jest między innymi gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki i festiwalu Fringe, co zwiększa liczbę osób odwiedzających miasto w tym czasie.

