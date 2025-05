Czerwony alert w stolicy. Wichury sparaliżowały lotnisko

Gwałtowna aura nadciągnęła nad Nową Zelandię w środę, kiedy to nad Cieśniną Cooka, która oddziela od siebie dwie główne wyspy kraju, utworzyły się burze . Nadbrzeżne regiony nawiedził intensywny deszcz i silne porywy wiatru, lokalnie sięgające nawet 150 kilometrów na godzinę.

Najsilniejsze podmuchy od lat

Szczególnie gwałtowne podmuchy zostały zaobserwowane na wybrzeżu stolicy Nowej Zelandii, Wellington. W centrum zanotowano porywy do 87 kilometrów na godzinę, najsilniejsze od 2013 roku. Z tego powodu w mieście wydano rzadki, czerwony alarm przed silnym wiatrem - jak ostrzegły służby meteorologiczne, podmuchy są na tyle gwałtowne, by spowodować rozległe uszkodzenia linii energetycznych i dachów.

Portal "The New Zealand Herald" podał, że w czwartek wstrzymane zostały loty z lotniska w Wellington oraz promy łączące Wyspę Północną i Południową. W wybrzeże uderzały gigantyczne fale, przez co konieczna była ewakuacja mieszkańców jednej z nadmorskich dzielnic - służby obawiały się, że wzburzony ocean może uszkodzić domy. Zamknięto również szkoły.