Niedźwiedź plądrował domy w Kalifornii. Nagranie

Niedźwiedź czarny wdarł się do jednego z domów w kalifornijskim mieście Monrovia w Stanach Zjednoczonych. Drapieżnik był niewzruszony obecnością kobiety i jej 17-letniego psa, po splądrowaniu kuchni ze spokojem opuścił budynek. Jak się okazuje, nie była to pierwsza taka jego wizyta w okolicy.

"Otworzył zamrażarkę, nie rysując jej"

- Jeśli to niedźwiedź, który ciągle wraca do tego obszaru, możemy podjąć kroki, aby go usunąć. Uśpimy niedźwiedzia i umieścimy go w bardziej odpowiednim miejscu, zwykle głęboko w lesie - powiedział Stephen Gonzalez, rzecznik Kalifornijskiego Departamentu Ryb i Dzikiej Przyrody.