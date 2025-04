"Nie widać, gdzie kończy się droga, a zaczyna kanał"

Tysiące osób bez prądu

Jak podał miejski portal informacyjny NOLA, na obszarze metropolitarnym Nowego Orleanu zgłoszono ponad 20 raportów o zalanych ulicach. W sąsiadującej z centrum miasta parafii Jefferson doszło do przeładowania kanałów burzowych, przez co na wiele godzin znalazła się ona pod wodą. W miejscowości Gretna doszło do zalania fragmentu obwodnicy miasta, a dwa auta zjechały z jezdni do przydrożnych kanałów. Policja potwierdziła, że nikomu nic się nie stało.