Nie ma jedzenia, wody, prądu, wszędzie czuć palony węgiel drzewny

Teoretycznie opady deszczu powinny przyjść do tej części Afryki za dwa-trzy tygodnie, jednak co najmniej od dziesięciu lat pora deszczowa się spóźnia. Zamiast w listopadzie, opady pojawiają się pod koniec grudnia lub w styczniu, lub niemal wcale, jak w minionym sezonie.

Brakuje jedzenia

Prąd jest racjonowany

W stolicy prąd pojawia się na godzinę, czasami dwie w ciągu doby, a najczęściej wcale. Poza Lusaką energii elektrycznej zwykle nie ma przez kilka dni z rzędu. Szpitale, hotele i większe firmy produkują go same. Wielkie generatory zasilane dieslem pracują 24 godziny na dobę.

Rząd Zambii zachęca ludzi i przedsiębiorstwa do korzystania z energii słonecznej, ale większości społeczeństwa nie stać na takie urządzenia, a także na generatory ani na paliwo, które trzeba niemal non stop do nich dolewać. Litr diesla kosztuje 1,25 dolara i czasami trzeba spalić pół zbiornika, aby znaleźć stację, która akurat ma go w ofercie. Dlatego w Lusace i w całej Zambii czuć i widać dym z palonego węgla drzewnego.