Najpierw osunięcie się lodowca, teraz powódź. Możliwe kolejne ewakuacje

Środowe osunięcie się lodowca Birch pogrzebało szwajcarską wioskę Blatten pod zwałami błota, skał i lodu. Zdarzenie spowodowało zablokowanie rzeki Lonza, co doprowadziło do lokalnej powodzi. Do nasilenia się zjawiska doszło w czwartek, a w rejonie katastrofy utworzyło się jezioro.