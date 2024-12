"Najniższy poziom wody od pół wieku" i seria trzęsień ziemi

W grudniu siedem razy zatrzęsła się ziemia w okolicy największego na świecie sztucznego jeziora Kariba, na którym wybudowano elektrownię dostarczającą prąd do Zambii i Zimbabwe. Najsilniejszy wstrząs o magnitudzie 4,9 zarejestrowano na początku mijającego tygodnia i doszło do niego około 20 kilometrów od jeziora Kariba, ale największy niepokój wzbudziło trzęsienie z poniedziałku z epicentrum pod samym jeziorem.

Tama grozi zawaleniem

Władze zarządzające zbiornikiem wyjaśniły w sobotę, że "te trzęsienia zostały wywołane przez wahania poziomu wody, który obecnie jest najniższy od niemal pół wieku". Uspokajały też, że konstrukcja hydroelektrowni jest nadal solidna i przypomniały, że od 1963 roku, kiedy to zaczęto napełniać tamę, doszło w regionie do ponad tysiąca trzęsień ziemi.

Tama została zbudowana jeszcze przez brytyjskie władze kolonialne z myślą o białych osadnikach. Na jej potrzeby z regionu wysiedlono dziesiątki tysięcy rdzennych mieszkańców, którym do dzisiaj nie zapłacono odszkodowań. Choć kolonializm skończył się w Zambii w 1964 r., ludzie mieszkający w okolicy zapory nie mają z niej żadnego pożytku, bo nie mają dostępu do prądu. W Zambii z powodu suszy nie ma go obecnie niemal 90 procent mieszkańców.