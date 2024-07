Najgorętszy dzień w roku, służby medyczne postawione w stan gotowości

Fala upałów po raz kolejny nawiedziła Włochy. 42 stopnie - taka odczuwalna temperatura prognozowana jest dla Rzymu w poniedziałek. To będzie najgorętszy dotąd dzień w tym roku. W stan gotowości postawiono służby medyczne i opiekę socjalną. Wszystko przez antycyklon afrykański Charon, który przynosi wysoką temperaturę.

W poniedziałek temperatura odczuwalna w Rzymie może sięgnąć 42 stopni Celsjusza. To będzie najgorętszy dotąd dzień w tym roku - donosi włoski portal roma.corriere.it.

Według meteorologów z ilmeteo.it w północnych Włoszech temperatura wyniesie 37-38 stopni Celsjusza. Najgoręcej będzie w Emilii-Romanii i dolnej części Wenecji Euganejskiej, a także w prowincjach Ferrara i Bolonia. W środkowej części kraju termometry mogą pokazać około 40 st. C. Taką wartość na termometrach mogą zobaczyć mieszkańcy miast takich jak Rzym, Terni czy Florencja. W południowych Włoszech i na wyspach spodziewana jest średnia temperatura na poziomie 37-38 st. C. Tylko na Sardynii i Sycylii temperatura może przekroczyć 40 st. C.