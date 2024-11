"Najbliższe 10 dni będzie kluczowych". Chcą wywołać sztuczny deszcz

To wszystko sprawiło, że jakość powietrza we wtorek w niektórych regionach pogorszyła się do rekordowych poziomów. W stolicy kraju - Nowym Delhi - poziom zanieczyszczeń według AQI (Air Quality Index) na około 30 procentach stacji pomiarowych przekracza 400. Jest to ponad ośmiokrotnie więcej niż wartość określająca jakość powietrza jako dobrą.