Nadciąga bardzo silny tajfun. "Jego trasa jest trudna do przewidzenia"

Tajfun Shanshan nadciąga nad największe japońskie wyspy. Wolno poruszający się żywioł, niosący potężne ulewy i wiatr osiągający w porywach ponad 250 kilometrów na godzinę, w pierwszej kolejności dał o sobie znać na niewielkim archipelagu na południe od Kiusiu. Władze zaapelowały do mieszkańców o przygotowanie się.

Żywioł mija obecnie wyspę Amami Oshima, gdzie przynosi intensywne opady deszczu, silny wiatr i wysokie fale rozbijające się o brzeg. W miarę zbliżania się do wyspy Kiusiu, trzeciej pod względem wyspy Japonii, tajfun przybiera na sile. Meteorolodzy określają go jako "bardzo silny".

Ogromne opady i wiatr przekraczający 250 km/h

Jak napisał portal publicznego japońskiego nadawcy NHK, "tajfun przesuwa się na północny zachód, ale jego trasa jest trudna do przewidzenia". Shanshan ma poruszać się w powolnym tempie, co sprzyja akumulacji wody opadowej, występowaniu podtopień i schodzeniu lawin błotnych. W rejonie archipelagu Amami przez 24 godziny spaść ma nawet 400 litrów wody na metr kwadratowy. W południowej części Kiusiu suma opadów wyniesie prawdopodobnie 300 l/mkw., a w regionie Tokai w środkowej Japonii będzie to 200 l/mkw.