Nad Madagaskar sunie kolejny potwór. Emnati zagraża setkom tysięcy osób

Cyklon Emnati może uderzyć we wtorek wieczorem w Madagaskar. Według tamtejszego departamentu meteorologicznego, w chwili zejścia na ląd porywy wiatru mogą rozpędzać się do 170 kilometrów na godzinę. To już czwarty tego typu żywioł, który w ciągu ostatnich tygodni zagraża wyspie na Oceanie Indyjskim.