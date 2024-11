Na Pacyfiku odkryto megakoralowiec

Na "megakoralowca", jak go nazwano, uczestnicy ekspedycji National Geographic Society’s Pristine Seas natrafili w październiku u wybrzeży Wysp Salomona. To miejsce należące do obszaru nazywanego Trójkątem Koralowym, w którym występuje duża różnorodność koralowców.

Nowo odkryty koralowiec należy do rodzaju twardego koralowca nazywanego Pavona clavus ze względu na swoje kolumny, które przypominają ramiona. Jest on jest zbiorowiskiem wielu połączonych ze sobą małych organizmów, które razem tworzą jedną kolonię. Jego wymiary wskazują, że ma on co najmniej 300 lat. Zdaniem badaczy jest w doskonałej kondycji, na co mógł wpłynąć fakt, że znajduje się on w głębszych wodach niż inne rafy koralowe, co mogło uchronić go przed wpływem zmian klimatu.