Był w walącym się wieżowcu. "Biegłem na oślep"

Co najmniej osiem osób zginęło po zawaleniu się wieżowca w Bangkoku. Doszło do niego wskutek piątkowego trzęsienia ziemi, którego epicentrum znajdowało się w Birmie. Na miejscu katastrofy trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, a ocalali dzielą się przerażającymi historiami z momentu zawalenia się budynku.

W Bangkoku liczba ofiar śmiertelnych piątkowego trzęsienia ziemi wzrosła do dziewięciu - poinformowała w piątek zastępczyni gubernatora miasta Tavida Kamolvej. Osiem osób zginęło na placu budowy 30-piętrowego wieżowca, który w wyniku trzęsienia ziemi zawalił się. Liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, gdyż ratownicy wciąż poszukują ponad setki osób, które prawdopodobnie znajdują się pod gruzami budynku. Tajskie media donoszą, że w poszukiwaniu policja używa dronów do wykrywania ciepła ciała oraz psów ratowniczych. Poprzednio informowaliśmy o trzech ofiarach.

"Biegłem na oślep, by znaleźć wyjście"

Mieszkańcy wracają do domów

W oświadczeniu wydanym po trzęsieniu ziemi przez biuro szefowej rządu Paetongtarn Shinawatry można było przeczytać, że premierka "wzywa społeczeństwo do unikania wysokich budynków, korzystania wyłącznie ze schodów i zachowania spokoju". "Wszystkie agencje rządowe zostały poinformowane, a szkoły zostały poinstruowane, aby wcześniej odsyłać dzieci do domu" - dodano.

"Mieszkańcy Bangkoku nie pamiętają tak dużych wstrząsów"

- Ten budynek, który się zawalił w Bangkoku, to chyba największe zniszczenie, jakie do tej pory odnotowano - powiedział Augustyniak. - Nie jest to tak, że walą się tutaj budynki - dodał. Powiedział, że życie w Bangkoku powoli wraca do normy na tyle, na ile jest to możliwe. - Mieszkańcy Bangkoku nie pamiętają tak dużych wstrząsów - przyznał. Dodał, że zniszczenia w mieście były punktowe.