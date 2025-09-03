Lorena nabiera siły. Zagraża wybrzeżom Meksyku

Huragany - najważniejsze informacje Źródło: NASA/NOAA/NASA Earth Observatory/tvnmeteo.pl

Według Narodowego Centrum Huraganów, Lorena osiągnęła status huraganu pierwszej kategorii w pięciostopniowej, rosnącej skali Saffira-Simpsona. Towarzyszy jej wiatr wiejący z prędkością do 120 kilometrów na godzinę - miejscami porywy są silniejsze. Centrum żywiołu znajdowało się w odległości około 165 kilometrów na południowy wschód od meksykańskiego miasta Cabo San Lucas - jednego z popularnych kurortów turystycznych.

Meteorolodzy ostrzegają, że wraz z nadejściem huraganu spodziewane są intensywne opady deszczu, które mogą doprowadzić do groźnych powodzi błyskawicznych, a także osunięć ziemi - szczególnie na górzystych obszarach półwyspu Kalifornia Dolna. Conagua, meksykańska agencja meteorologiczno-hydrologiczna, zaapelowała do mieszkańców o zachowanie ostrożności i przygotowanie się na trudne warunki pogodowe.

To nie jedyny huragan na Pacyfiku

Huragan przesuwa się na północ z prędkością około 24 km/h. Prognozy wskazują, że jego centrum będzie poruszać się równolegle do zachodniego wybrzeża Kalifornii Dolnej do czwartkowej nocy, kiedy zbliży się do lądu. Meteorolodzy przewidują, że żywioł może jeszcze chwilowo się wzmocnić, natomiast pod koniec tygodnia prawdopodobnie osłabnie i ponownie przekształci się w tropikalną burzę.

Rząd Meksyku wydał ostrzeżenia przed burzami dla stanu Kalifornia Dolna Południowa, w tym dla głównych ośrodków turystycznych, jak meksykańska gmina Los Cabos. Turyści i mieszkańcy regionu są proszeni o śledzenie komunikatów wysyłanych przez służby i stosowanie się do zaleceń władz lokalnych.

Huragan Lorena formujący się u wybrzeży półwyspu Kalifornii Dolnej idzie w parze z huraganem Kiko, który obecnie jest aktywny na otwartych wodach Pacyfiku. Kiko to huragan drugiej kategorii z wiatrem wiejącym z prędkością do 169 km/h. Kiko przemieszcza się na zachód, jest około 2,5 tysiąca kilometrów na wschód od Hilo na Hawajach. Huragan ten nie stanowi zagrożenia dla wybrzeży, ponieważ znajduje się w zbyt dużej odległości, natomiast prognozy wskazują na jego dalsze wzmacnianie - istnieje możliwość, że wkrótce Kiko przekształci się w huragan trzeciej kategorii.

Huragany Lorena (prawy górny róg) i Kiko (z lewej) Źródło: NOAA