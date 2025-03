Lawina w słowackich Tatrach. Jedna osoba zginęła

Dwaj skialpiniści, czyli narciarze wysokogórscy, wyzwolili we wtorek koło południa lawinę - przekazali słowaccy ratownicy górscy (HZS). Do zdarzenia doszło w rejonie Doliny Ciężkiej w słowackiej części Tatr Wysokich. Jeden z mężczyzn został porwany przez zwały śniegu na dno doliny. Drugi z nich zatrzymał się po krótkim upadku, po czym zszedł do swojego towarzysza, odnalazł go i wydobył spod śniegu. Niestety, obrażenia poszkodowanego okazały się śmiertelne.