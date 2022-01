Dwa lata z SARS-CoV-2 w Europie. 24 stycznia 2020 roku we Francji zarejestrowano pierwsze trzy przypadki

Dokładnie dwa lata temu - 24 stycznia 2020 roku - zostały oficjalnie stwierdzone i zarejestrowane we Francji pierwsze trzy przypadki nowego koronawirusa, zarazem pierwsze infekcje SARS-CoV-2 w Europie. Za pacjenta zero uznano handlarza win, Francuza chińskiego pochodzenia. W podobnym czasie zachorowali dwaj chińscy turyści, którzy przybyli z Wuhanu w środkowych Chinach, pierwszego ogniska wirusa.

Koronawirus w Europie - od kiedy

Pacjent zero wrócił z Chin 22 stycznia, trafił do szpitala Pellegrin w Bordeaux, dwaj chińscy turyści - do szpitali w Paryżu. Jeden z nich - 80-latek, który Do Francji przybył 23 stycznia 2020 r. - zmarł na oddziale intensywnej terapii szpitala Bichat-Claude-Bernard w Paryżu 14 lutego 2020 roku.