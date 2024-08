Komary przenoszące rzadką chorobę zalęgły się w miejskich parkach

Jak poinformowały władze miasta, przypadek wschodniego końskiego zapalenia mózgu (EEE) został zanotowany pod koniec sierpnia w mieście Plymouth w Massachusetts u konia. Przenoszące go komary identyfikowano wcześniej w niektórych okolicznych hrabstwach, jednak przez długi czas nie odnotowano przeniesienia wirusa na inne organizmy żywe.

Zdrowie pozostaje priorytetem

Do zdarzenia doszło niedługo po tym, gdy w Massachusetts stwierdzono pierwszy od 2020 roku przypadek przeniesienia się EEE na człowieka. Informacja ta wywołała niepokój władz miasta, które zdecydowały się na ograniczenie wstępu na boiska i do miejskich parków po zmroku, kiedy to komary są szczególnie aktywne. W godzinach tych prowadzone są także opryski mające na celu zwalczenie owadów.