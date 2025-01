"Jest strasznie, mówię wam". Termometry pokazują nawet 40 stopni Celsjusza

czytaj dalej

Chwilę po godzinie 8 polskiego czasu z kosmodromu na przylądku Canaveral na Florydzie wystartowała rakieta New Glenn firmy Blue Origin, należącej do Jeffa Bezosa. W przyszłości ma ona służyć do wynoszenia dużych ładunków na orbitę okołoziemską, a niektóre elementy jej systemu mają być wielokrotnego użytku.