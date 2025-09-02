Takich ulew we wrześniu jeszcze tam nie było

Rekordowe opady deszczu nawiedziły północną Japonię. W prefekturze Akita wylało kilka rzek, zalewając miejscowe pola ryżowe. Służby apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności.

Nad prefekturą Akita we wtorek przeszły ulewne deszcze, po których wylało kilka rzek. Rwąca, błotnista woda powodziowa zalała pola ryżowe. Na rzece Yoneshiro wydano ostrzeżenie powodziowe.

Tak intensywnego deszczu we wrześniu jeszcze tu nie było

We wtorek Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) przekazała informacje o rekordowo dużych opadach deszczu, przekraczających średnią dla całego miesiąca września. W ciągu 24 godzin na lotnisku Odate-Noshiro w prefekturze Akita do godz. 22 czasu miejscowego spadło 213 litrów na metr kwadratowy deszczu, w mieście Odate odnotowano 202 l/mkw. do godz. 21, a w mieście Noshiro - 181 l/mkw. do godz. 22.30.

Jeszcze pod koniec sierpnia JMA wydała ostrzeżenie przed ulewnymi deszczami i powodziami dla miasta Kita-Akita. Według japońskiej stacji telewizyjnej Nippon TV wydano również nakazy ewakuacji dla części Kita-Akita i miasta Kazuno.

Deszcz nie przestanie padać

Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej czujności w związku z zagrożeniem osunięcia ziemi, powodziami na nisko położonych obszarach i wylewami rzek. Lokalnie ulewne deszcze odnotowano również w zachodniej i wschodniej Japonii.

Nad prefekturą tworzą się kolejne chmury deszczowe. Jak wskazują synoptycy, opady przesuwać się będą na południe. Do środy rana prawdopodobnie dalej popada nad prefekturami Akita, a także Yamagata, Niigata i Ishikawa.

