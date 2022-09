Nanmadol uderzył. "Deszcz o natężeniu, jakiego nigdy wcześniej nie widziano"

Tajfun Nanmadol dotarł na ląd i przechodzi przez japońską wyspę Kiusiu. - Na terenach dotkniętych burzą pada deszcz o natężeniu, jakiego nigdy wcześniej nie widziano - powiedział Hiro Kato z Japońskiej Agencji Meteorologicznej. Do kilku milionów ludzi władze skierowały apel o schronienie się przed potężnym żywiołem. Odwołano połączenia lotnicze i kolejowe, zamknięto wiele sklepów.

Tajfun osłabł, gdy zbliżał się do lądu. Wcześniej Centrum Ostrzegania przed tajfunami Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych sklasyfikowało go jako supertajfun. Gdy znajdował się jeszcze nad oceanem, wiatr w porywach rozpędzał się w sobotę nawet do 270 km/h.