Dwa metry śniegu i dalej sypie. Stanęły superszybkie pociągi

Intensywne opady śniegu nawiedziły Japonię. Lokalnie grubość pokrywy śnieżnej wyniosła prawie dwa metry, ponad dwukrotnie więcej niż zwykle o tej porze roku. Część dróg jest nieprzejezdnych, doszło także do zawieszenia części kursów superszybkich pociągów Shinkansen.

Zgodnie z komunikatem Japońskiej Agencji Meteorologicznej (JMA), w piątek rano najobfitsze opady śniegu występowały w północnej i wschodniej Japonii. Do godziny 11 w wiosce Ohkura w prefekturze Yamagata zgromadziło się 199 centymetrów śniegu.

Niewiele mniej było go w mieście Uonuma w Niigacie, gdzie zanotowano pokrywę grubości 194 cm, a w popularnej wśród turystów wsi Shirakawa w Gifu napadało 184 cm. W niektórych regionach zaobserwowano ponad dwukrotnie więcej śniegu niż zwykle występuje o tej porze roku.

Poważne utrudnienia

Do niebezpiecznego wypadku doszło w czwartek wieczorem w mieście Toyo'oka w prefekturze Hyogo. Jak podała policja, kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad autem na ośnieżonej drodze i wpadł do przydrożnego rowu. Mężczyzna w stanie krytycznym trafił do szpitala.