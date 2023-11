Stan wyjątkowy na Islandii. "To miejsce jest zrujnowane"

Od kilku dni na półwyspie Reykjanes odnotowuje się słabe trzęsienia Ziemi. Mają magnitudę mniejszą niż 3. Chociaż aktywność sejsmiczna utrzymuje się na dość stabilnym poziomie, to ryzyko, że dojdzie do erupcji jest wciąż duże - podało w czwartek Islandzkie Biuro Meteorologiczne (IMO). Jak poinformowały lokalne media, od północy do godziny 2 w czwartek odnotowano około 1200 wstrząsów.

- Od zeszłego piątku nasze życie sprowadza się do ciągłego czekania. Ludzie każdego dnia stoją w kolejce do wejścia do miasta i nie wiedzą, czy mogą dostać się do domu lub okolicy, aby odebrać kilka rzeczy. To miejsce jest zrujnowane - powiedział Ingibjorn Gretarsdottir, 53-letni mieszkaniec Grindaviku. Na wyspie wprowadzono stan wyjątkowy.