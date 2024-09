Niedźwiedź polarny pojawił się tam pierwszy raz od 2016 roku. Zastrzelono go

Służby zastrzeliły niedźwiedzia polarnego, który zbliżył się do jednego z domów w odległej wiosce na Islandii. Pojawienie się drapieżnika wywołało obawy wśród mieszkańców. Po raz ostatni zwierzę tego gatunku było widziane w tym kraju w 2016 roku.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w ubiegły czwartek w północno-zachodnich regionach Islandii na obszarze regionu Westfjords. O pojawieniu się niedźwiedzia polarnego zaalarmowała starsza kobieta, która zauważyła, jak drapieżnik grzebie w śmieciach w pobliżu jej domu.

Młody niedźwiedź, który ważył od 150 do 200 kilogramów, zostanie zabrany do instytutu w celu zbadania. Służby potwierdziły także, że był to jedyny osobnik, który pojawił się na wyspie.