Ośmiolatek pogryzł jadowitą kobrę, która go zaatakowała. Wąż zdechł

Rodzina przewiozła chłopca do pobliskiego ośrodka zdrowia. - Szybko podano mu środek neutralizujący jad węża i przez cały dzień prowadzono obserwację, po czym wypisano go do domu - powiedział dr Jems Minj portalowi New Indian Express. - Deepak nie wykazywał żadnych niepokojących symptomów i szybko wracał do zdrowia. Gdy jadowity wąż atakuje, czasem to tzw. suche ukąszenia. Są bolesne, ale nie dochodzi do wstrzyknięcia jadu, występują tylko miejscowe objawy - wyjaśnił indyjskiemu portalowi Qaiser Hussain, ekspert specjalizujący się w wężach.