- Było oczywiste, że ten konkretny waleń został uwarunkowany tak, aby dotykać nosem wszystkiego, co wyglądało jak cel - powiedziała Eve Jourdain, badaczka z Norwegian Orca Survey. - Nie mamy jednak pojęcia, w jakim ośrodku przebywał, ani do czego był szkolony.

Białucha uciekła, bo był "rozrabiaką"

Doktor Olga Szpak, ekspertka, która przez wiele lat badała w Rosji walenie, jest zdania, że o ile białucha rzeczywiście należała do wojska i uciekła z bazy morskiej na kole podbiegunowym, nie była trenowana do szpiegostwa, ale do ochrony bazy. Uciekła, ponieważ była "rozrabiaką". Szpak nie ujawniła źródeł, jednak twierdzi, że rosyjscy specjaliści zajmujący się morskimi ssakami natychmiast zidentyfikowali walenia jako "jednego ze swoich". "Przez sieć weterynarzy i trenerów dotarła do nas wiadomość, że zaginęła im białucha o imieniu Andriucha" - powiedziała.