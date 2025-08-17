W samym sercu potężnego żywiołu. Nagranie

Po Atlantyku sunie huragan Erin. To, jak wygląda żywioł od środka, można zobaczyć na nagraniach zarejestrowanych przez amerykańskich Łowców Huraganów, którzy wlecieli do oka potężnego cyklonu.
W ostatnich dniach nad Atlantykiem w pobliżu Karaibów zarejestrowano niezwykłe nagrania z wnętrza oka huraganu Erin. W czwartek i piątek 53. eskadra sił powietrznych USA, znana jako Łowcy Huraganów, zbierała dane o strukturze i dynamice przybierającego na sile cyklonu. Na opublikowanych przez badaczy w mediach społecznościowych materiałach widoczny jest tak zwany efekt stadionu (ang. stadium effect) - dość powszechne zjawisko, w którym ściana chmur otaczająca oko burz przypomina trybuny stadionu wokół centralnej areny.
Dzień później własną misję przeprowadziło także Narodowe Centrum Operacji Lotniczych NOAA. Ich samoloty rozpoznawcze również wleciały w oko huraganu, rejestrując moment, w którym Erin osiągnął piątą, najwyższą kategorię w skali Saffira-Simpsona, która służy do klasyfikowania siły tych żywiołów.
Jeden z najszybciej nasilających się cyklonów w historii
Jak pisała stacja CNN, huragan Erin ma szansę zapisać się w historii meteorologii jako jeden z najszybciej nasilających się cyklonów tropikalnych na Atlantyku. W ciągu zaledwie doby burza przekształciła się z huraganu pierwszej kategorii, z wiatrem o prędkości około 120 km/h, w potężny cyklon piątej kategorii, z porywami sięgającymi niemal 260 km/h. Jego błyskawiczna intensyfikacja do piątej, najwyższej kategorii podkreśla wyjątkową siłę i dynamikę tego zjawiska, do czego przyczyniają się zmiany klimatu.
Źródło: 9News, CNN, tvnmeteo.pl
